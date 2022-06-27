Аргентина

Аргентинський клуб хоче підписати уругвайського форварда.

Луїс Суарес є метою для Рівер Плейта, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 35-річний футболіст не поспішає з відповіддю. Тим не менш, Рівер Плейт чекає, що уругваєць дасть свою відповідь цього тижня.

Аргентинський клуб хоче, щоб Луїс Суарес замінив Хуліана Альвареса, який перейшов до Манчестер Сіті.

Минулого сезону Суарес провів 45 матчів за Атлетіко, у яких забив 13 голів і віддав три ассисти.

Раніше повідомлялося, що Аталанта намагається підписати Луїса Суареса.