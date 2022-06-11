Италия

Уругваєць залишить Атлетіко на правах вільного агента.

Досвідчений нападник Луїс Суарес напередодні оголосив про те, що покине цього літа Атлетіко Мадрид через свій спливаючий контракт.

Як повідомляє Marca, підписати 35-річного уругвайця на правах вільного агента прагне бергамська Аталанта, яка бачить у форварді ідеальне доповнення до колумбійського дуету Дувана Сапати та Луїса Муріеля.

Однак трансфер Луїса Суареса буде проблемним для Аталанти з кількох причин. По-перше, бергамаскам доведеться зустрітися із серйозною конкуренцією в особі Інтера Маямі та Рівер Плейта.

По-друге, незважаючи на вік Суаресі, його запити щодо заробітної плати, як і раніше, залишаються значними.

Минулого сезону уругвайський форвард провів за Атлетіко 45 матчів, у яких він забив 13 голів і віддав 3 результативні передачі.