Уругваєць залишить Атлетіко на правах вільного агента.
Луїс Суарес, Getty Images
11 червня 2022, 10:57
Досвідчений нападник Луїс Суарес напередодні оголосив про те, що покине цього літа Атлетіко Мадрид через свій спливаючий контракт.
Як повідомляє Marca, підписати 35-річного уругвайця на правах вільного агента прагне бергамська Аталанта, яка бачить у форварді ідеальне доповнення до колумбійського дуету Дувана Сапати та Луїса Муріеля.
Однак трансфер Луїса Суареса буде проблемним для Аталанти з кількох причин. По-перше, бергамаскам доведеться зустрітися із серйозною конкуренцією в особі Інтера Маямі та Рівер Плейта.
По-друге, незважаючи на вік Суаресі, його запити щодо заробітної плати, як і раніше, залишаються значними.
Минулого сезону уругвайський форвард провів за Атлетіко 45 матчів, у яких він забив 13 голів і віддав 3 результативні передачі.