Аргентина

Клуб відсторонив футболістів на деякий час.

Під час перерви поєдинку між Бока Хуніорс та Расінгом між гравцями перших Карлосом Самбрано та Даріо Бенедетто стався конфлікт.

На зауваження Бенедетто до захисника про надійність його гри, Самбрано натякнув на погану результативність форварда.

За інформацією видання ESPN, Бенедетто дав ляпаса Самбрано, що свідчить відмітина на лиці перуанця при виході на другий тайм.

"Так, він дав мені ляпаса. Я був спокійним, але не очікував такого. Партнери нас одразу разборонили і він перепросив", — цитує Самбрано журналіст Дієго Монтальвана.

У Бока Хуніорс вирішили покарати своїх футболістів, відсторонивши їх на два поєдинки.