Аргентина

Аргентинський голкіпер готовий змінити клуб.

Еміліано Мартінес після вкрай вдалого виступу на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі став дуже привабливою опцією на трансферному ринку.

Долю аргентинського голкіпера прокоментував його агент Густаво Гоні:

"Сьогодні є кілька команд, які можуть дозволити собі такого воротаря, як він. Серія А, ну чому б і ні? Він явно націлений високо, на Лігу чемпіонів", — наводить слова Гоні Tuttomercatoweb.

В цьому сезоні аргентинець провів 16 матчів на клубному рівні в складі Астон Вілли, в яких пропустив 19 голів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія цікавиться Еміліано Мартінесом, щоб замінити травмованого Мануеля Ноєра.