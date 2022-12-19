ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський форвард незадоволений власними виступами на катарському мундіалі.

Нападник збірної Аргентини Лаутаро Мартінес прокоментував перемогу своєї команди у фіналі чемпіонату світу у Катарі проти Франції.

"Це приголомшливо. Поки що ми ще не усвідомили, що залишимося в історії цієї країни.

Особисто мені трохи сумно, бо я провів чемпіонат світу не так, як хотілося б. Але я радий, тому що ми команда, і ми досягли цього разом. Це божевілля.

Я дуже щасливий, вдячний своїм партнерам по команді, гордий своєю родиною, не кажучи вже про країну. Нехай вони зачекають на нас. Ми заслужили на цю радість. Давайте відсвяткуємо це все разом", — наводить слова Мартінеса TyC Sports.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина — Франція.