Німеччина

Аргентинець може перебратися в Бундеслігу.

Еміліано Мартінес гарними виступами на минулому чемпіонаті світу у Катарі привернув до себе увагу багатьох клубів.

Як повідомляє видання Media Foot, аргентинський голкіпер зацікавив Баварію, яка шукає заміну для Мануеля Ноєра.

Німецький голкіпер вибув до кінця сезону через травму ноги під час катання на лижах.

Очікується, що мюнхенці почнуть переговори найближчим часом.

Нагадаємо, що Еміліано Мартінес став найкращим воротарем чемпіонату світу-2022.