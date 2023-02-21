Аргентина

Футболіст буде представляти Аргентину, якщо зможе підготуватись.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував можливе появлення Ліонеля Мессі в команді на ЧС-2026.

Відзначимо, що зараз нападнику ПСЖ 35 років, а у 2026 йому виповниться 38.

"Участь у наступному чемпіонаті світу буде особистим рішенням Ліонеля Мессі – якщо організм дозволить, він зіграє. За нашим титулом стояла єдність між уболівальниками, персоналом та гравцями. То було щось неймовірно емоційне, що ще більше посилило почуття приналежності до цієї унікальної футболки".

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"Наявність такого гравця як Мессі була перевагою і залишається нею. Як колишньому товаришу по команді, дуже приємно його тренувати. Я бачу, як інші гравці дивляться на нього і тягнуться за ним, він найкращий футболіст у світі", — сказав Скалоні у коментарі ESPN.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ очікує, що Ліонель Мессі та Неймар покинуть клуб улітку.