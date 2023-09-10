Аргентина

Футболіст залишив поле на 89 хвилині гри.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні пояснив, чому замінив Ліонеля Мессі у матчі проти Еквадору (1:0) на 89-й хвилині гри.

"Лео полетить із командою – сьогодні він тренувався окремо, але він у хорошій формі. У нас є два дні до матчу, і ми вирішимо, чи гратиме він, у вівторок чи на день раніше.

Мессі в порядку, як і Крістіан Ромеро – подивимося, чи вийде він у стартовому складі, з лави запасних чи не зіграє взагалі.

Він тренувався окремо як запобіжний засіб, а днями він втомився і попросив замінити його — але він буде в Болівії", — наводить слова Скалоні Marca.

Матч Болівія – Аргентина відбудеться 12 вересня о 23:00.