Аргентина

Наставник дав свій коментар.

Тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні поділився думками про продовження кар'єри Ліонеля Мессі.

"Лео гратиме стільки, скільки захоче. Я думаю, що він продовжуватиме грати, особливо тому, що він щасливий на футбольному полі.

Йому варто продовжувати, доки він почувається так, тому що після цього буде складно, для нього особливо. Усім буде непросто, коли ми більше не побачимо його на полі", — наводить слова Скалоні Sky Sport.