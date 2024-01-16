Інше

Переможець нагороди проголосував за головного конкурента.

Напередодні завершилася церемонія вручення футбольних нагород за підсумками 2023 року від FIFA The Best, за підсумками якої найкращим гравцем минулого року було визнано зіркового нападника Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Як з'ясувалось, сам Мессі проголосував, як капітан збірної Аргентини, за Ерлінга Голанда — норвежцю він віддав перше місце. Друга сходинка дісталася Кіліану Мбаппе, третя — Хуліану Альваресу.

Ознайомитися з повними результатами голосування можна за цим посиланням.