Аргентина

Колишній гравець Валенсії, Атлетіко, Інтера та Севільї повернувся на батьківщину.

Аргентинський центральний півзахисник Евер Банега чимало часу в свої професійній кар’єрі провів за виступами в Європі, устигнувши пограти за кілька іменитих колективів.

35-річний виконавець ще взимку 2008 року переїхав із Бока Хуніорс до Валенсії за 18 млн євро, після чого на різних етапах надягав форму мадридського Атлетіко, андалузької Севільї та міланського Інтера.

Зрештою, гравець восени 2020 року опинився в аравійському Аш-Шабабі на правах вільного агента, відпрацював чотирирічний контракт, і зрештою повернувся на батьківщину.

Ще взимку 2014 року Банегу забирав до себе з Валенсії на правах оренди Ньюеллс Олд Бойз, тож "червоно-чорним" не склало труднощів запропонувати досвідченому виконавцю ще одну угоду про співпрацю.

Контракт із Банегою розрахований до кінця 2025 року.