Аргентина

Аргентинець не збирається повертатися на футбольне поле.

Колишній нападник Манчестер Сіті і збірної Аргентини Серхіо Агуеро відреагував на чутки про можливе відновлення кар'єри.

"Це абсолютна брехня. Я не збираюся тренуватися з Індепендьєнте. Іноді новини вигадують.

Так, мені прийшло повідомлення від мого кардіолога. Він сказав, що в мене все гаразд. Це важливо, щоб у мене було хороше здоров'я, але щоб повернутися до тренувань на вищому рівні, мені потрібно пройти багато обстежень", — цитує Агуеро Tyc Sports.

Нагадаємо, Агуеро завершив кар'єру 2021 року через проблеми із серцем.