Аргентина

Збірна зіграє декілька матчів у турі по Америці.

Збірна Аргентини оголосила свою заявку на матчі туру по Америці у березні - повідомляє команда у Twitter.

Повний склад виглядає наступним чином:

Воротарі: Франко Армані, Вальтер Бенітес, Еміліано Мартінес

Захисники: Херман Песселья, Неуен Перес, Ніколас Отаменді, Крістіан Ромеро, Ніколас Тальяфіко, Маркос Сенесі, Науель Моліна, Валентін Барко

Півзахисники: Есек'єль Паласіос, Родріго де Пауль, Леандро Паредес, Алексіс Мак Аллістер, Енцо Фернандес, Джованні Ло Чельсо, Ніколас Гонсалес, Алехандро Гарначо, Факундо Буонанноте, Валентін Карбоні, Анхель ді Марія

Форварди: Ліонель Мессі, Хуліан Альварес, Лаутаро Мартінес, Пауло Дібала

Наступні матчі Аргентини відбудуться з Сальвадором і Коста-Рикою 23 та 27 березня.