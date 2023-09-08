Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу чемпіонату світу, що відбувся 8 вересня 2023 року, 03:00.
Аргентина – Еквадор, Getty Images
08 вересня 2023, 09:44
У матчі стартового туру відбірного циклу чемпіонату світу 2026 року збірна Аргентини мінімально обіграла національну команду Еквадору (1:0).
Єдиний і переможний гол був забитий наприкінці другого тайму, коли на 78 хвилині зустрічі результативним ударом відзначився Ліонель Мессі.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аргентина — Еквадор в 1 турі відбору ЧС-2026:
Аргентина – Еквадор 1:0
Гол: Мессі, 78.
Аргентина: Мартінес, Тальяфіко, Отаменді, Ромеро, Моліна, Мак Аллістер (Паредес, 77), Фернандес, де Пауль, Гонсалес (Ді Марія, 62), Мартінес (Альварес, 77), Мессі (Паласіос, 89).
Еквадор: Галіндес, Еступіньян, Уртадо (Пресіадо, 81), Пачо, Арболеда, Торрес (Мена, 81), Кайседо, Груесо, Сіфуентес (Ортіс, 68), Валенсія, Плата (Родрiгес, 67)
Попередження: Паредес — Сіфуентес.