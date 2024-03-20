Аргентина

Одразу чотири гравці підозрюються в зґвалтуванні.

Південну Америку останнім часом шокують новини щодо випадків сексуального насильства з боку футболістів провідних клубів.

Про останній із таких стало відомо напередодні.

Одразу чотири гравці аргентинського Велес Сарсфілд, уругвайський 37-річний воротар Себастьян Соса, 27-річний парагвайський півзахисник Хосе Флорентін, 27-річний захисник Браян Куфре та 21-річний нападник Абіель Осоріо, тимчасово опинились під вартою в рамках розслідування щодо звинувачень у ґвалтуванні спортивної журналістки в готельному номері на початку березня.

Запобіжний захист гравцям діятиме впродовж 48 годин, починаючи від вівторка, 19 березня, поки суддя не вирішить, чи мають вони й надалі залишатись під вартою.

Позивачка, 24-річна спортивна репортерка, стверджує, що Соса запросив її в готельний номер у провінції Тукуман на півночі Аргентини, де 2 березня Велес зіграв унічию (0:0) з місцевим Атлетіко. У номері на пару вже очікували троє інших підозрюваних.

Журналістка заявила, що випила кілька напоїв, відчула запаморочення, лягла на ліжко, а потім була зґвалтована.

Захист постраждалої жінки заявив, що справа кваліфікована як "сексуальне насильство із статевим актом та з обтяжуючими обставинами з боку двох і більше осіб".

Адвокат представниці ЗМІ Патрісія Неме заявила, що є "достатні елементи для запиту на досудове ув’язнення підозрюваних", оскільки чотири футболісти мали "достатньо можливостей, щоб втекти", якщо вони хочуть уникнути суду.

Голкіпер Соса спростував звинувачення у своєму акаунті в Instagram ще 8 березня, написавши: "Я відкидаю будь-яке насильство. Я поважаю фізичну та сексуальну недоторканість кожної людини. Я вірю в швидкі дії правосуддя".

Інші троє підозрюваних-футболістів ситуацію не коментували.

Тим часом Велес ухвалив рішення про призупинення дії контрактів усіх чотирьох гравців: "Клуб висловлює глибоку стурбованість подіями, про які повідомляється, які явно суперечать принципам і цінностям нашої установи".

Зазначимо, що Велес — один із найуспішніших футбольних клубів Аргентини. Він виграв 10 чемпіонських титулів, останній раз — у 2013 році з Сосою на воротах.

Нагадаємо, що нещодавно колишнього бразильського захисника Дані Алвеса було засуджено до 4,5 років ув’язнення за справою про зґвалтування.