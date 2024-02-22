Іспанія

Бразилець в дуже скрутному становищі.

Колишнього захисника Барселони та збірної Бразилії Дані Алвеса засуджено до 4,5 років в'язниці за зґвалтування дівчини в нічному клубі. Про це повідомляє Marca.

З січня 2023 року Алвес перебуває під вартою за звинуваченням у зґвалтуванні жінки у нічному клубі Sutton у місті Барселона в грудні 2022-го року. 14 листопада стало відомо, що суд завершив розслідування. Прокуратура вимагала для футболіста дев'ять років ув'язнення.

Судовий розгляд у цій справі відбувався з п'ятого по сьоме лютого.

Зазначається, що сторона захисту Алвеса може подати апеляцію на вирок до Вищого суду Каталонії, а потім – до Верховного суду.