Чемпіони світу готуватимуться до Копа Америка.
Збірна Аргентини, Getty Images
20 травня 2024, 17:57
Збірна Аргентини оголосила заявку на товариські матчі в червні.
Повний склад виглядає так:
Воротарі: Франко Армані, Херонімо Руллі, Еміліано Мартінес.
Захисники: Гонсало Монтіель, Науель Моліна, Леонардо Балерді, Крістіан Ромеро, Херман Песселья, Лукас Куарта, Ніколас Отаменді, Лісандро Мартінес, Маркос Акунья, Ніколас Тальяфіко, Валентін Барко.
Півзахисники: Гвідо Родрігес, Леандро Паредес, Алексіс Мак Аллістер, Родріго де Пауль, Есекьєль Паласіос, Енцо Фернандес, Джованні Ло Чельсо, Анхель Ді Марія, Валентін Карбоні.
Форварди: Ліонель Мессі, Анхель Корреа, Алехандро Гарначо, Ніколас Гонсалес, Лаутаро Мартінес, Хуліан Альварес.
У товариських матчах в США збірна Аргентини зіграє з Еквадором 10 червня та Гватемалою 14 червня, а Копа Америка стартує 20 червня.