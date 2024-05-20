Збірна Аргентини оголосила заявку на товариські матчі в червні. 

Повний склад виглядає так: 

Воротарі: Франко Армані, Херонімо Руллі, Еміліано Мартінес. 

Захисники: Гонсало Монтіель, Науель Моліна, Леонардо Балерді, Крістіан Ромеро, Херман Песселья, Лукас Куарта, Ніколас Отаменді, Лісандро Мартінес, Маркос Акунья, Ніколас Тальяфіко, Валентін Барко. 

Півзахисники: Гвідо Родрігес, Леандро Паредес, Алексіс Мак Аллістер, Родріго де Пауль, Есекьєль Паласіос, Енцо Фернандес, Джованні Ло Чельсо, Анхель Ді Марія, Валентін Карбоні. 

Форварди: Ліонель Мессі, Анхель Корреа, Алехандро Гарначо, Ніколас Гонсалес, Лаутаро Мартінес, Хуліан Альварес. 

У товариських матчах в США збірна Аргентини зіграє з Еквадором 10 червня та Гватемалою 14 червня, а Копа Америка стартує 20 червня. 