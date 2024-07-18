Аргентина

"Милий" Мілей.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей звільнив заступника міністра спорту Аргентини Хуліо Гарро, який закликав капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі вибачитися за расистську кричалку на адресу французької національної команди.

"Канцелярія президента повідомляє, що жоден уряд не може вказувати, що коментувати, що думати і, що робити збірній Аргентини, чемпіону світу та Америки, або будь-якому іншому громадянину. З цієї причини Хуліо Гарро перестає бути заступником міністра спорту Аргентини», — йдеться в офіційній заяві президента Аргентини в соціальній мережі X.

Нагадаємо, провокативну пісню виконали футболісти збірної Аргентини після перемоги у Кубку Америки-2024. Відзначаючи завоювання трофея, аргентинський футболіст Енцо Фернандес розпочав прямий ефір у Instagram, на якому разом із товаришами по збірній заспівав: "Грають за Францію, але вони всі з Анголи".

Раніше Енцо Фернандес перепросив за расизм.