Англія

Спроба зменшити наслідки конфліктної ситуації.

Напередодні в світовому футболі здійснявся великий галас через виконання переможцями Копа Америка-2024, футболістами збірної Аргентини, расистської пісні на адресу французів під час святкування здобутого трофею.

Цей ролик виклав у себе в соціальних мережах півзахисник лондонського Челсі Енцо Фернандес, після чого центральних захисник "синіх" Веслі Фофана відреагував коментарем: "2024: расизм досі нестримний".

Аби уникнути великого конфлікту, аргентинець після цього спробував вибачитись перед спільнотою.

"Я хочу щиро вибачитись за відео, яке було розміщене на моєму каналі в Instagram під час святкування перемоги національної збірної.

Пісня містить вкрай образливі висловлювання та немає абсолютно ніякого виправдання для цих слів.

Я виступаю проти дискримінації у всіх її формах і прошу вибачення за те, що піддався ейфорії святкування перемоги на Копа Америка.

Це відео, цей момент, ці слова не відображають моїх переконань чи мого характеру.

Мені дуже шкода", — заявив аргентинський виконавець.

Тим часом Федерація футболу Франції вже подала скаргу на гравців збірної Аргентини.