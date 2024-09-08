Аргентина

Легенда Атлетіка підкорюватиме Аргентину.

Колишній півзахисник Атлетіка з Більбао Ікер Муньяїн підписав контракт з аргентинським Сан-Лоренсо. Про це повідомляє офіційний сайт "циклонів".

Зазначається, що 31-річний іспанець підписав трудову угоду з новим клубом до 31 грудня 2025 року. Він приєднався до Сан-Лоренсо на правах вільного агента.

Нагадаємо, Муньяїн всю кар'єру відіграв за Атлетік з Більбао, дебютувавши за першу команду басків 30 липня 2009 року у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи з Янг Бойз (0:1). Загалом у футболці Атлетіка він відіграв 560 матчів, забив 76 голів та віддав 70 результативних передач.