Аргентина

Лео повернувся до складу "альбіселесте".

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився емоціями від повернення до складу національної команди, а також висловився щодо матчу 9-го туру південноамериканського відбіркового турніру до чемпіонату світу-2026 з Венесуелою (1:1). Цитує аргентинську зірку офіційний сайт "альбіселесте".

"Я довго чекав можливості знову грати за збірну, довго був відсутній, пропускав ігри в клубі. Але я щасливий повернутися. Я щасливий продовжити виступати за Аргентину, щасливий, що я знову тут.

Правда в тому, що було дуже важко так грати, це був дуже негарний матч, дуже важкий. Поле не дозволило нам зробити те, що ми хотіли. Ми не готувалися до такого матчу, але ми були готові боротися і шукати помилки суперника", — заявив Мессі.

Нагадаємо, до матчу з Венесуелою, Ліонель Мессі через травму востаннє грав за збірну Аргентини в липні, у фіналі Кубка Америки з Колумбією (1:0).