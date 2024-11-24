Аргентина

Аргентинський клуб сильніший за бразильський.

Аргентинський Расінг Авельянеда переміг бразильський Крузейро (3:1) у фіналі Копа Судамерикана.

Таким чином, як переможець другого за значимістю клубного турніру Південної Америки, аргентинський клуб кваліфікувався до наступного розіграшу Кубка Лібертадорес.

Зазначимо, що для Расінга це перший трофей Судамерикана в історії клубу.

Расінг Авельянеда — Крузейро 3:1