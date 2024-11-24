Аргентинський клуб сильніший за бразильський.
Расінг, getty images
24 листопада 2024, 10:49
Аргентинський Расінг Авельянеда переміг бразильський Крузейро (3:1) у фіналі Копа Судамерикана.
Таким чином, як переможець другого за значимістю клубного турніру Південної Америки, аргентинський клуб кваліфікувався до наступного розіграшу Кубка Лібертадорес.
Зазначимо, що для Расінга це перший трофей Судамерикана в історії клубу.
Расінг Авельянеда — Крузейро 3:1
Голи: Мартірена 15, А. Мартінес 20, Р. Мартінес 90+5 — Кайо Жорже 52.
Расінг Авельянеда: Арьяс, Гарсія, Ді Чезаре, Соса, Рохас, Альмендра (Сукуліні, 56), Нардоні, Мартірена, Салас, Кінтеро (Соларі, 87), А. Мартінес (Р. Мартінес, 75).
Крузейро: Кассіо, Марлон (Корреа, 85), Вільяльба, Жоао Марсело, Вілліам, Волас (Лукас Сілва, 30), Ромеро (Барреаль, 78), Матеус Енріке, Матеус Перейра, Габріел Верон (Діас, 78), Кайо Жорже.
Попередження: Ромеро (42), Лукас Сілва (45+3), Гарсія (59), Нардоні (81), Матеус Перейра (82), Ді Чезаре (83), Мартінес (90+6).