Бразилия

Бразильский клуб договорился об аренде опорного полузащитника.

Полузащитник Лилля Тьяго Майя станет игроком Фламенго, сообщает издание Globo Esporte.

Фламенго договорился об аренде опорника и должен подписать его в ближайшее время. Бразилец будет выступать в составе клуба до конца 2020 года.

Тьяго Майя присоединился к Лиллю в 2017 году из Сантоса за 14 млн евро. В текущем сезоне 22-летний игрок провел лишь 4 поединка в футболке "догов".

Действующий контракт полузащитника с Лиллем рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал проявляет интерес к трем футболистам Лилля.

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