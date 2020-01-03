Испания

"Сливочные" хотят омолодить состав талантливыми игроками.

Мадридский Реал заинтересован в подписании сразу трех футболистов Лилля. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство "сливочных" намерено освежить состав молодыми игроками, а основное внимание пало именно на Лилль.

В шорт-лист селекционной службы Реала входят нападающий Виктором Осимхен, полузащитник Бубакари Сумаре и защитник Габриэль Магальяйнс.

Стоит отметить, что данный трансферы вряд ли могут осуществиться этой зимой, если Брахим Диас и Мариано не сменят клубную прописку.

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