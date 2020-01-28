Бразилия

Бразильский нападающий и дальше будет играть на родине.

Нападающий Интера Габигол стал полноправным игроком Фламенго, сообщил официальный сайт бразильского клуба. Предположительно, итальянцам заплатили за игрока 17 млн евро и пообещали 20% в случае дальнейшей перепродажи футболиста.

Контракт Габигола с "красно-черными" рассчитан до конца 2024 года.

В прошлом сезоне Габигол забил 43 гола за Фламенго: 25 в чемпионате Бразилии, 9 в Копа Либертадорес, 7 в чемпионате Кариоки и еще 2 в Кубке Бразилии.

Вместе с Фламенго Габигол выиграл чемпионат Бразилии и Копа Либертадорес.

Ранее "менгао" укрепили атаку команды, арендовав у Фиорентины бразильца Педро.