Италия

Молодой форвард вернулся в Бразилию.

Нападающий Фиорентины Педро перешел во Фламенго, сообщает официальный твиттер итальянского клуба.

Форвард присоединился к "красно-черным" на правах аренды до конца 2020 года.

Педро выступал в составе Фиорентины с сентября 2019 года, перейдя из Флуминенсе за 11 млн евро. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 4 поединка в футболке "фиалок", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Фиорентина согласовала контракт с защитником Ромы Жуаном Жезусом.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.