Молодой форвард вернулся в Бразилию.
Педро, ACF Fiorentina
23 января 2020, 16:40
Нападающий Фиорентины Педро перешел во Фламенго, сообщает официальный твиттер итальянского клуба.
Форвард присоединился к "красно-черным" на правах аренды до конца 2020 года.
Педро выступал в составе Фиорентины с сентября 2019 года, перейдя из Флуминенсе за 11 млн евро. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 4 поединка в футболке "фиалок", не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Фиорентина согласовала контракт с защитником Ромы Жуаном Жезусом.
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