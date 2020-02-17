Ивуарийский полузащитник может перебраться в чемпионат Бразилии.
ЯЯ ТУРЕ, ФОТО GETTY IMAGES
17 февраля 2020, 18:23
Ботафого минувшим зимним трансферным окном подписал Кейсуке Хонду, но не собирается останавливаться и жаждет еще одного новичка с громким именем.
Так, в бразильский клуб может перейти полузащитник Яя Туре. Руководство клуба уже одобрило кандидатуру игрока, сообщает GloboEsporte.
Ботафого видит в Туре человека, который поможет популяризировать бренд клуба на африканском рынке. На данный момент Яя находится в статусе свободного агента.
Требования и данные личного контракта ивуарийца не сообщаются. Напомним, что Хонда просил у клуба бронированный автомобиль.