Бразилия

Ивуарийский полузащитник может перебраться в чемпионат Бразилии.

Ботафого минувшим зимним трансферным окном подписал Кейсуке Хонду, но не собирается останавливаться и жаждет еще одного новичка с громким именем.

Так, в бразильский клуб может перейти полузащитник Яя Туре. Руководство клуба уже одобрило кандидатуру игрока, сообщает GloboEsporte.

Ботафого видит в Туре человека, который поможет популяризировать бренд клуба на африканском рынке. На данный момент Яя находится в статусе свободного агента.

Требования и данные личного контракта ивуарийца не сообщаются. Напомним, что Хонда просил у клуба бронированный автомобиль.