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Японец не против переехать в Бразилию, но есть одно но.

Полузащитник Кейсуке Хонда ведет активные переговоры с Ботафого и в ближайшие часы может стать игроком "черных", сообщает UOL.

По данным источника, японский хавбек попросил по условиям контракта предоставить ему бронированный автомобиль для перемещения по Бразилии.

Также отмечается, что клуб уже пожаловал Хонде автомобиль и теперь ждет ответ от игрока, который находится в статусе свободного агента. Сообщалось, что футболист намерен найти клуб, чтобы подготовиться к летней Олимпиаде.

В прошлом сезоне Ботафого занял 15-е место среди 20 команд бразильской Серии А.