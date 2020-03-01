Сампаоли возглавил Атлетико Минейро

Бразилия

Наставник находился без работы три месяца.

Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли стал главным тренером Атлетико Минейро. Об этом сообщает президент клуба Серхио Камара.

По итогам сезона-2019 Атлетико занял 13-е место в чемпионате Бразилии.

Последним местом работы Сампаоли был другой бразильский клуб Сантос, где проработал с декабря 2018-го по декабрь 2019-го.

Сампаоли известен работой в Севилье (2016-2017) и сборной Аргентине (2017-2018).