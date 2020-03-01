Сампаоли возглавил Атлетико Минейро

Наставник находился без работы три месяца.
Серхио Камара и Хорхе Сампаоли, photo: twitter.com/camara_sette
01 марта 2020, 21:59
Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли стал главным тренером Атлетико Минейро. Об этом сообщает президент клуба Серхио Камара.
По итогам сезона-2019 Атлетико занял 13-е место в чемпионате Бразилии.
Последним местом работы Сампаоли был другой бразильский клуб Сантос, где проработал с декабря 2018-го по декабрь 2019-го.
Сампаоли известен работой в Севилье (2016-2017) и сборной Аргентине (2017-2018).
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