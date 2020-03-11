Экс-нападающий Шахтера делал хет-трик и в Лиге чемпионов, и в Копа Либертадорес.
Луис Адриано, Getty Images
11 марта 2020, 16:06
Форвард Луис Адриано принес победу Палмейрасу в матче Копа Либертадорес с Гуарани (3:1), отметившись тремя забитыми мячами.
Луис стал только третьим футболистом в истории, который забивал по три гола и в Лиге чемпионов УЕФА, и в Копа Либертадорес, утверждает ESPN. До этого хет-трики в обоих турнирах удавались Неймару (Сантос, Барселона и ПСЖ), а также Жадсону (Коринтианс и Шахтер).
Луис Адриано известен украинским болельщикам по выступлениям за Шахтер. Он забил 128 голов в 266 матчах за клуб с 2007 по 2015 год.
Палмейрас возглавляет турнирную таблицу в группе В, набрав шесть очков в двух турах. Следующий матч Копа Либертадорес Палмейрас сыграет 15 марта с Боливаром из Боливии.