Бразилия

Экс-нападающий Шахтера делал хет-трик и в Лиге чемпионов, и в Копа Либертадорес.

Форвард Луис Адриано принес победу Палмейрасу в матче Копа Либертадорес с Гуарани (3:1), отметившись тремя забитыми мячами.

Луис стал только третьим футболистом в истории, который забивал по три гола и в Лиге чемпионов УЕФА, и в Копа Либертадорес, утверждает ESPN. До этого хет-трики в обоих турнирах удавались Неймару (Сантос, Барселона и ПСЖ), а также Жадсону (Коринтианс и Шахтер).

🇧🇷⚽️🇵🇾 ¡Volvé a ver lo más destacado! Así fue el 3⃣-1⃣ de @Palmeiras sobre @ClubGuarani para ser líder absoluto del Grupo B de la #Libertadores.@FutbolSantander pic.twitter.com/ZmIKr3bwIz — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 11, 2020

Луис Адриано известен украинским болельщикам по выступлениям за Шахтер. Он забил 128 голов в 266 матчах за клуб с 2007 по 2015 год.

Палмейрас возглавляет турнирную таблицу в группе В, набрав шесть очков в двух турах. Следующий матч Копа Либертадорес Палмейрас сыграет 15 марта с Боливаром из Боливии.