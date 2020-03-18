Кандидатура Жозе Мораиша внесена в список потенциальных тренеров четырехкратного чемпиона Бразилии.
Жозе Мораиш, фото ФК Карпаты
18 марта 2020, 14:23
Португальский специалист Жозе Мораиш является одним из кандидатов на должность главного тренера бразильского Васку да Гама. Об этом сообщает Radio Tupi.
"Великаны" находятся в поисках нового тренера и кандидатура 54-летнего Мораиша, который ныне возглавляет южнокорейский Чонбук Моторс, является одной из приоритетных.
Португалец возглавляет свой нынешний клуб с ноября 2018-го и уже успел выиграть один трофей — Кубок Южной Кореи.
В период с августа по ноябрь 2018-го Мораиш был главным тренером львовских Карпат. Во главе "львов" специалист провел 14 матчей, в которых одержал пять побед, также сыграв три раза вничью и шесть раз проиграв.
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