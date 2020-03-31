Бразилия

Хавбек высказался о ситуации с пандемией коронавируса.

Полузащитник Баварии Йосуа Киммих заявил, что в нынешней тяжелой ситуации игроки должны более ответственно действовать.

«Как футболист, вы несете определенную ответственность.У нас также есть возможность продвигать свои идеи с точки зрения солидарности. Горетцка и я, а теперь и команда Баварии, естественно, подумали о том, как мы можем помочь нашим собственным сотрудникам, так и обществу вне клуба".

"Поэтому мы выступили с инициативой и надеемся, что сможем помочь многим людям, которые нуждаются в помощи в это время", — цитирует Киммиха Goal.

Известно, что ради сохранения доходов других сотрудников клуба, футболисты "красных" пошли на понижение зарплаты.