Германия

В мюнхенском гранде надеются сохранить доходы других сотрудников клуба.

Мюнхенская Бавария присоединилась к ряду профессиональных клубов Германии, которые решили отказаться от части своих зарплат в связи с пандемией коронавируса в Европе.

Как сообщает Sky Sport Germany, доходы игроков мюнхенского гранда снизятся на 20 процентов с целью сэкономить средства на обеспечение рабочих мест для других сотрудников клуба.

Интересно, что футболисты Баварии Йозуа Киммих и Леона Горецка также открыли свой собственный благотворительный фонд для борьбы с COVID-19.

Напомним, ранее от части зарплат отказались игроки, тренерский штаб и руководство гладбахской Боруссии.

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