В мюнхенском гранде надеются сохранить доходы других сотрудников клуба.
Роберт Левандовски, Давид Алаба и Альфонсо Дэвис, Getty Images
24 марта 2020, 17:59
Мюнхенская Бавария присоединилась к ряду профессиональных клубов Германии, которые решили отказаться от части своих зарплат в связи с пандемией коронавируса в Европе.
Как сообщает Sky Sport Germany, доходы игроков мюнхенского гранда снизятся на 20 процентов с целью сэкономить средства на обеспечение рабочих мест для других сотрудников клуба.
Интересно, что футболисты Баварии Йозуа Киммих и Леона Горецка также открыли свой собственный благотворительный фонд для борьбы с COVID-19.
Напомним, ранее от части зарплат отказались игроки, тренерский штаб и руководство гладбахской Боруссии.
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