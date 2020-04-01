Нигерийский полузащитник может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.
Джон Оби Микель, Getty Images
01 апреля 2020, 22:59
Экс-полузащитник Челси Джон Оби Микель получил предложение от Ботафого, сообщает Yahoo Esportes. У Оби Микеля есть время до пятницы, чтобы сообщить свой ответ.
Сейчас нигериец пребывает в статусе свободного агента. Он расторг контракт с Трабзонспором из-за того, что в Турции продолжали играть, несмотря на угрозу коронавируса.
Ранее в карьере Оби Микеля были Мидлсбро, Тяньцзинь Тэда и Челси, за который он играл с 2006 по 2017 год.
В январе ряды Ботафого пополнил экс-полузащитник Милана – японец Кейсукэ Хонда.