Бразилия

Нигерийский полузащитник может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

Экс-полузащитник Челси Джон Оби Микель получил предложение от Ботафого, сообщает Yahoo Esportes. У Оби Микеля есть время до пятницы, чтобы сообщить свой ответ.

Сейчас нигериец пребывает в статусе свободного агента. Он расторг контракт с Трабзонспором из-за того, что в Турции продолжали играть, несмотря на угрозу коронавируса.

Ранее в карьере Оби Микеля были Мидлсбро, Тяньцзинь Тэда и Челси, за который он играл с 2006 по 2017 год.

В январе ряды Ботафого пополнил экс-полузащитник Милана – японец Кейсукэ Хонда.