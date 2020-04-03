Бразилия

Бразильский клуб не хочет выкупать футболиста у киевской команды.

Динамо выиграло дело у Сан-Паулу касательно последнего платежа по трансферу Че Че, сообщает Lance.

Тем не менее, бразильский клуб не хочет выполнять обязательство и подаст апелляцию в CAS.

Если апелляция Сан-Паулу будет отклонена, то клуб заплатит еще больше, учитывая проценты и штраф. Lance информирует, что "трехцветные" должны киевлянам порядка 500 тысяч евро.

Отметим, что Че Че забил один гол в 46 матчах за бразильский клуб.

Ранее сообщалось, что Динамо намерено обратиться в ФИФА по вопросу аренды Сидклея.