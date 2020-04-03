Украина

Киевляне желают взыскать 600 тыс евро у Коринтианса.

Полузащитник Сидклей находится в бразильском Коринтиансе на правах аренды из киевского Динамо до конца текущего календарного года.

"Бело-синие" отправили игрока в аренду в январе этого года. В соглашении между клубами была прописана сумма в размере 600 тыс евро.

Бразильские СМИ сообщают, что Коринтианс не желает оставлять Сидклея у себя в команде и может вернуть его динамовцам либо летом, либо по окончанию аренды.

Также Gazeta Esportiva информирует, что вице-чемпион Украины намерен обратиться в ФИФА, дабы взыскать с Коринтианса прописанные в договоре 600 тыс евро. За аренду футболиста бразильский клуб так и не заплатил. Коринтианс заявляет, что ведет переговоры с Динамо, дабы урегулировать этот вопрос.

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