Бразилия

Football.ua рассказывает о футболистах, о которых футбольный мир узнал благодаря Сантосу.

Академия Сантоса подарила мировому футболу большое количество не только качественных, но и звездных игроков. Бразильский клуб всегда умел воспитывать исключительных талантов. Чего только стоит легендарный Пеле, который провел более 600 матчей за Сантос, прежде чем перебраться в Нью-Йорк Космос в 1975 году.

Родриго Гоэс стал последней громкой продажей клуба из Сан-Паулу. Юный вингер подписал контракт с мадридским Реалом в прошлом году, поэтому вполне вероятно, что в скором будущем Сантос воспитает новую будущую звезду европейского футбола.

В любом случае, из-за постоянных продаж своих ключевых футболистов, абсолютно каждой команде будет трудно регулярно поддерживать успех. Подобная ситуация происходит и с Сантосом, который с 2016 года не выиграл ни одного трофея. Но что бы было, если бразильский клуб сохранял бы своих воспитанников и раскрывшихся приобретений? Представляем вашему вниманию символический состав Сантоса из ныне играющих известных футболистов.

ВРТ: Рафаэл Кабрал

Возраст: 29

Текущий клуб: Рединг

Игр за Сантос: 189

Рафаэл поступил в академию Сантоса, когда ему было 13 лет, и после семи лет в юниорских командах он подписал полноценный контракт в 2010 году. Бразильский голкипер провел три года в клубе, за которые успел выиграть пять трофеев, прежде чем переехать в Европу в 2013 году и стать игроком Наполи.

Кабрал, на счету которого три матча за национальную сборную Бразилии, в настоящее время выступает в Чемпионшипе за Рединг, куда он перешел из Сампдории.

ПЗ: Данило

Возраст: 28

Текущий клуб: Ювентус

Игр за Сантос: 78

Данило начал свою профессиональную карьеру в Америке Минейро, а затем перешел в Сантос в 2010 году. Он сыграл только один сезон за клуб из штата Сан-Паулу, прежде чем попал на радары скаутов португальского гранда Порту благодаря ряду успешных выступлений.

Он переехал в Португалию в 2012 году и провел там три успешных года, забив 12 голов и отдав 15 результативных передач в 136 играх. Летом 2015 года он заработал серьезное повышение в мадридский Реал, но затем отправился в Манчестер Сити, а сейчас защищает цвета туринского Ювентуса.

ЦЗ: Густаво Энрике

Возраст: 27

Текущий клуб: Фламенго

Игр за Сантос: 216

Густаво Энрике, продукт молодежной академии Сантоса, демонстрировал неплохие перспективы во время всей своей карьеры, несмотря на то, что в ранние годы он перенес две серьезные травмы колена.

Энрике, которого дважды вызывали в сборную Бразилии до 23 лет, помог Сантосу дважды выиграть Лигу Паулисту в 2015 и 2016 годах, поэтому был награжден местом в Команде года за свои выступления. В конечном итоге, центрбек уехал во Фламенго в начале этого года, где и выступает и по сей день.

ЦЗ: Марсело

Возраст: 32

Текущий клуб: Лион

Игр за Сантос: 65

Марсело присоединился к академии Сантоса в 2007 году и, проведя два продуктивных сезона в этом клубе и победив в Лиге Паулиста, защитник переехал в Европу и присоединился к краковской Висле 11 лет назад.

Пройдя довольно долгий путь через ПСВ, Ганновер и Бешикташ, Марсело окончательно обосновался в Лионе, где теперь он является капитаном и лидером обороны.

ЛЗ: Алекс Сандро

Возраст: 29

Текущий клуб: Ювентус

Игр за Сантос: 53

Латераль мирового уровня Алекс Сандро провел всего один сезон за Сантос, куда перешел на правах аренды из уругвайского Депортиво Мальдонадо в 2010 году. Являясь воспитанником Атлетико Паранаенсе, бразилец по-настоящему заслужил путевку в Европу именно в составе "рыб".

Он провел 53 матча в единственном сезоне за Сантос, после чего подписал контракт с Порту. Отыграв четыре сезона за португальский гранд, с которым бразилец выиграл два чемпионства, Сандро перешел в Ювентус в 2015 году и с тех пор зарекомендовал себя в качестве одного из лучших левых защитников современного футбола.

ЦПЗ: Тьяго Майя

Возраст: 23

Текущий клуб: Фламенго (аренда из Лилля)

Игр за Сантос: 122

Майя стал одной из последних доморощенных звездочек, которую в свое время подписал европейский клуб. В 2017 году Лилль обратил внимание на многообещающего хавбека и оформил его трансфер.

Майя дебютировал за Сантос в возрасте 17 лет, и вскоре выиграл место в основном составе. Вместе с Ренато Аугусто, Тьяго Майя сыграл ключевую роль в полузащите Бразилии на Олимпийских играх в Рио, где в финале "селесао" одолели Германию по итогам послематчевой серии пенальти.

В прошлом сезоне опорный полузащитник помог Лиллю подняться на второе место в турнирной таблице Лиги 1, но с тех пор Майя вернулся в Бразилию и выступает в аренде за Фламенго.

ЦПЗ: Диего

Возраст: 35

Текущий клуб: Фламенго

Игр за Сантос: 127

Еще один выпускник молодежной академии Сантоса, Диего, подписал контракт с клубом в 1996 году, а в 2002 году дорос до первой команды.

Пробыв там два года, он перебрался в Порту, а еще через два года перешел в Вердер. Бразилец, без преувеличения, стал выдающимся игроком для немецкого клуба, а его 24 голов в 87 поединках являются тому подтверждением. Благодаря высокому уровню игры, "нового Кака" заприметили в Ювентусе, куда он и перешел в 2009 году.

В Турине у бразильского плеймейкера все пошло далеко не лучшим образом. Он поссорился с тогдашним тренером "старой синьоры" Чиро Феррарой, из-за чего покинул Ювентус спустя всего один сезон, вопреки желанию фанатов.

Следующей остановкой Диего стал Вольфсбург, в котором он провел три сезона. За это время хавбек не смог выиграть ни одного трофея, поэтому отправился в Атлетико сначала в аренду, а после и на полноценный контракт. Главные достижения бразильца в стане "матрасников" — победа в Лиге Европы, чемпионство Испании и серебряные медали Лиги чемпионов- 2013/2014.

В 2014 году Диего отправился за заработки в Фенербахче, а спустя два года вернулся в Бразилию, где и ныне защищает цвета Фламенго. К слову, в гранде южноамериканского футбола Диего также пополнил свою впечатляющую коллекцию трофеев, выиграв чемпионства штата и национальное, Копа Либертадорес, Суперкубок Бразилии и Рекопа Судамерикана.

ЦАП: Неймар

Возраст: 28

Текущий клуб: ПСЖ

Игр за Сантос: 223

О Неймаре можно говорить много хорошего и плохого, но отрицать его феноменальный талант никак нельзя. Для Сантоса этот футболист, который провел в системе клуба десять лет, стал действительно золотым мальчиком и золотой жилой. Обладая блестящими дриблингом и безмерными перспективами, бразилец забил 136 голов в 223 играх, а затем в 2013 году заработал огромный переезд в Барселону.

После выигрыша шести трофеев с Сантосом, он продолжал собирать в свою копилку титулы в Испании, став частью разрушительной связки с Луисом Суаресом и Лионелем Месси, которая в народе более известна как M. S. N.

Неймар завоевал множество титулов на Камп Ноу, включая желанный трофей Лиги чемпионов, но его время в Каталонии продлилось всего четыре года перед тем, как ПСЖ сделал бразильского вингера самым дорогим футболистом в мире, не пожалев на его приобретение 222 миллиона евро в 2017 году.

ПВ: Фелипе Андерсон

Возраст: 26

Текущий клуб: Вест Хэм

Игр за Сантос: 106

Быстрый прогресс Андерсона в первой команде Сантоса начался довольно случайно в качестве вингера. Из-за серьезного кризиса с травмами и отсутствием альтернатив, тренерский штаб клуба задействовал Андерсона, который воспользовался предоставленной возможностью и продемонстрировал свое техническое мастерство на футбольном поле.

Быстроногий бразилец помог Сантосу добиться знаменитой победы в Кубке Либертадорес в 2011 году, а в 2013 году Лацио рискнул пригласить его в свою команду. В итальянской столице Андерсон продолжал удивлять болельщиков своими выступлениями, что вызвало слухи о многомиллионом переезде в один из элитных клубов Европы.

Тогда главным претендентом за бразильца назывался Манчестер Юнайтед, но летом 2018 года именно Вест Хэм получил в свое распоряжение обладателя золотой медали Олимпийских игр 2016 года, сделав того рекордным трансфером в своей истории.

ЛВ: Родриго Гоэс

Возраст: 19

Текущий клуб: Реал Мадрид

Игр за Сантос: 49

В настоящее время Родриго Гоэс представляет собой лишь крайне одаренного футболиста, однако его стремительный взлет к известности привел к тому, что мадридский Реал должен был серьезно поработать, чтобы получить его подпись в контракте.

Опасаясь, что Барселона выиграет гонку за Родриго, как это случилось когда-то с Неймаром, "сливочные" не пожалели за юного бразильца больше 45 миллионов евро. От части отблагодарить Реал за доверие очередной талант Сантоса смог в нынешней Лиге чемпионов, когда оформил в ворота Галатасарая хет-трик.

В любом случае, Родриго Гоэсу еще предстоит серьезная борьба за место в основном составе, а сможет ли он стать одним из лучших в мире — покажет только время.

ФРВ: Габигол

Возраст: 23

Текущий клуб: Фламенго

Игр за Сантос: 157

"Я был по-настоящему очарован поддержкой фанатов", — сказал Габриэл Барбоса после дебюта в Серии А за Интер в 2016 году. Менее года спустя его агент заявил следующее: "Габи был унижен физически, морально и психологически".

Габигол сыграл 112 минут в девяти матчах чемпионата Италии, в которых забил один гол, — единственный для него в европейском футболе. Франк де Бур, возможно, будучи озлобленный увольнением с поста главного тренера Интера всего через 85 дней после назначения, обвинил во всем бразильского форварда.

Так почему же Габриэл находится в этом составе? Всему причиной стал его трансфер во Фламенго. В 2019 году Габигол перешел в бразильский гранд на правах аренды, в то время как Фламенго пробился в финал Кубка Либертадорес, где должен был встретиться с Ривер Плейт. Аргентинцы выигрывали со счетом 1:0 до 88-й минуты, но затем Барбоза оформил дубль за три минуты, отпраздновал в стиле Лионеля Месси, получил красную карточку, а Фламенго стал чемпионом Южной Америки впервые за почти четыре десятилетия.

Тогда Габигол стал лучшим бомбардиром турнира (9 голов), забил 25 мячей в бразильской Серии А сезона-2019, а также выиграл в номинации "Южноамериканский футболист года" по версии издания El Pais. Фламенго отблагодарил бразильца за эти успехи, подписав его на постоянной основе у Интера за 23 миллиона евро.

По материалам Squawka.