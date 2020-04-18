Бразилия

Бразильский клуб хочет подписать итальянца.

Нападающий Аль-Хиляля Себастьян Джовинко попал в сферу интересов Васку да Гама, информирует издание Gazzetta Dello Sport.

Итальянский форвард планирует сменить клуб летом и готов рассмотреть предложения. Представители Васку да Гама уже связались с агентом 33-летнего игрока и обсудили детали возможного трансфера.

Ранее сообщалось, что в подписании Джовинко также заинтересована Парма.

Джовинко выступает в составе Аль-Хиляля с января 2019 года, перейдя из Торонто. В текущем сезоне итальянец провел 25 поединков в футболке аравийского клуба, отличившись шестью голами и восемью ассистами.

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