Сторонниками такой идеи являются президент клуба и главный тренер.
Себастьян Джовинко, Getty Images
09 апреля 2020, 22:32
По информации Football Italia, представитель Серии А Парма рассматривает возможность подписания Себастьяна Джовинко.
В возвращении Джовинко в Парму заинтересованы президент клуба Даниэле Фаджано и главный тренер Роберто Д'Аверса.
За Парму футболист выступал в период с 2010-го по 2012-й. За это время он отыграл 70 матчей, отметившись 23 голами и 19 ассистами.
На данный момент Джовинко выступает в чемпионате Саудовской Аравии за Аль-Хиляль.
Ранее игрок заявлял, что желает вернуться в чемпионат Италии, чтобы быть на виду у тренерского штаба национальной сборной.
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