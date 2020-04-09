Италия

Сторонниками такой идеи являются президент клуба и главный тренер.

По информации Football Italia, представитель Серии А Парма рассматривает возможность подписания Себастьяна Джовинко.

В возвращении Джовинко в Парму заинтересованы президент клуба Даниэле Фаджано и главный тренер Роберто Д'Аверса.

За Парму футболист выступал в период с 2010-го по 2012-й. За это время он отыграл 70 матчей, отметившись 23 голами и 19 ассистами.

На данный момент Джовинко выступает в чемпионате Саудовской Аравии за Аль-Хиляль.

Ранее игрок заявлял, что желает вернуться в чемпионат Италии, чтобы быть на виду у тренерского штаба национальной сборной.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.