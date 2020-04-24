Бразилия

Это лишь два имени из длинного списка кандидата в президенты клуба Луиса Роберто Левена Сиано.

В ноябре этого года должны состояться выборы президента бразильского Васку да Гама. Один из кандидатов, Луис Роберто, обещает в случае своего времени сделать все возможное, чтобы подписать ряд звездных игроков, сообщает Goal.

Так, в список Луиса Роберто вошли Златан Ибрагимович, Марио Балотелли, Яя Туре, Себастьян Джовинко и Алекс Тейшейра. Последний – воспитанник Васку, из которого он перебрался в Шахтер в 2010 году.

Также Луис Роберто, который надеется построить "Васку мечты", планирует привлечь в клуб 400 млн долларов за шесть лет, увеличить вместимость стадиона до 55 тысяч (сейчас 21 880), увеличить количество членов клуба, а также купить клубы в Европе и Китае ради продвижения бренда Васку.

В прошлом сезоне клуб испытывал проблемы с выплатой зарплат футболистам. Васку да Гама финишировал на 12-м месте в чемпионате Бразилии.