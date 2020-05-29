Бразилия

Фредерико Шавес Гедес расторг контракт с Крузейро.

Победитель Копа Америка и Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Фредерико Шавес Гедес, или просто Фред, намерен вернуться в Флуминенсе и завершить там профессиональную карьеру — сообщает Globo.

Решением суда Фред освобожден от контрактных обязательств перед Крузейро, за который он должен был выступать до конца 2020 года, и президент Флуминенсе Марио Биттенкур уже объявил, что клуб с радостью примет свою легенду.

36-летний бывший нападающий национальной сборной Бразилии (39 матчей, 18 голов) выступал за Атлетико Минейро (146 матча во всех турнирах, 75 гола, чемпион штата Минас Гейрас), Крузейро (140, 78, двукратный чемпион штата Минас Гейрас, обладатель Кубка Бразилии), Лион (122, 42, трехкратный чемпион, обладатель Кубка и двукратный обладатель Суперкубка Франции) и Флуминенсе (287, 172, двукратный чемпион Бразилии, чемпион штата Рио-де-Жанейро).