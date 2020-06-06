Бразилия

Экс-форвард сборной Бразилии преодолел путь в 600 км.

Фред Гедес заключил двухлетний контракт с Флуминенсе, сообщил официальный сайт клуба. Форвард будет играть под девятым номером.

Ради возвращения в клуб, за который он играл с 2009 по 2016 год, Фред добился досрочного расторжения контракта с Крузейро через суд. В составе Флу нападающий забил 172 гола в 287 матчах и дважды выиграл чемпионат Бразилии.

Ко своему возвращению в клуб Фред приурочил благотворительную акцию. Он вместе с фитнес-тренером приехали в Рио-де-Жанейро на велосипедах из Белу-Оризонте, преодолев путь более 600 километров. Истории из путешествия Фред выкладывал в Инстаграм, а все желающие могли жертвовать денежные суммы. Эти средства пошли на покупку продуктовых пакетов малоимущим, пострадавшим от коронавируса.

Цель в четыре тысячи пайков была выполнена еще в первый день пятидневного путешествия. Это количество еды уже подарено, а в ближайшее время форвард обещает подарить и еду, которую купит из "сверхурочных" пожертвований, а также лично 600 продуктовых корзин от себя за каждый километр путешествия.