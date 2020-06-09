Бразильский полузащитник пользуется большим спросом.
Жерсон, фото getty images
09 июня 2020, 00:25
Челси и дортмундская Боруссия заинтересованы в подписании полузащитника Фламенго Жерсона, сообщает Globoesporte.
Источник утверждает, что ориентировочная стоимость бразильского полузащитника составит 35 миллионов евро.
Жерсон в этом сезоне успел отыграть семь поединков на клубном уровне, отметившись двумя забитыми голами.
Напомним, что ранее Фламенго отклонил предложение Тоттенхэма по полузащитнику.