Англия

Бразильский клуб не захотел отпускать своего футболиста за 16 миллионов фунтов.

Полузащитник Фламенго Жерсон попал в сферу интересов Тоттенхэма, однако предложение "шпор" в размере 16 миллионов фунтов было отклонено. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, представители Тоттенхэма регулярно контактировали с окружением 23-летнего бразильца, чтобы оценить вероятность трансфера.

Фламенго на намерен отпускать одного из ключевых игроков, однако и сам Жерсон, по всей видимости, хочет остаться в Бразилии и продолжить прогрессировать под руководством Жоржи Жезуша.

В прошлом сезоне 22-летний Жерсон помог Фламенго выиграть чемпионат Бразилии и Копа Либертадорес. На счету футболиста два гола в 27 матчах местной Серии А.

Ранее отец Жерсона заявил об интересе к своему сыну со стороны лондонского Арсенала.