Бразильский клуб не захотел отпускать своего футболиста за 16 миллионов фунтов.
Жерсон, Getty Images
05 июня 2020, 13:39
Полузащитник Фламенго Жерсон попал в сферу интересов Тоттенхэма, однако предложение "шпор" в размере 16 миллионов фунтов было отклонено. Об этом сообщает Goal.
По информации источника, представители Тоттенхэма регулярно контактировали с окружением 23-летнего бразильца, чтобы оценить вероятность трансфера.
Фламенго на намерен отпускать одного из ключевых игроков, однако и сам Жерсон, по всей видимости, хочет остаться в Бразилии и продолжить прогрессировать под руководством Жоржи Жезуша.
В прошлом сезоне 22-летний Жерсон помог Фламенго выиграть чемпионат Бразилии и Копа Либертадорес. На счету футболиста два гола в 27 матчах местной Серии А.
Ранее отец Жерсона заявил об интересе к своему сыну со стороны лондонского Арсенала.