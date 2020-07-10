Ивуарийский полузащитник продолжит карьеру в Бразилии.
Саломон Калу, фото getty images
10 июля 2020, 08:59
Ботафого объявил о подписании контракта с Саломоном Калу в своем официальном твиттер-аккаунте. Соглашение рассчитано до конца 2021 года.
Калу в этом сезоне провел семь поединков в футболке Герты, отметившись двумя голами.
На протяжении карьеры 34-летний Саломон играл за Фейеноорд, Эксельсиор, Лилль, Челси и Герту. Также он забил 28 голов в 97 играх за сборную Кот-д`Ивуара.
Полузащитник имел мало игровой практики в конце сезона из-за того, что заснял нарушение правил карантина в клубе.