Бразилия

Ивуарийский полузащитник продолжит карьеру в Бразилии.

Ботафого объявил о подписании контракта с Саломоном Калу в своем официальном твиттер-аккаунте. Соглашение рассчитано до конца 2021 года.

Kalou agora tem muito orgulho de ser Botafogo! 📝 #PutFire 🔥 pic.twitter.com/QcmWyf0a87 — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) July 9, 2020

Калу в этом сезоне провел семь поединков в футболке Герты, отметившись двумя голами.

На протяжении карьеры 34-летний Саломон играл за Фейеноорд, Эксельсиор, Лилль, Челси и Герту. Также он забил 28 голов в 97 играх за сборную Кот-д`Ивуара.

Полузащитник имел мало игровой практики в конце сезона из-за того, что заснял нарушение правил карантина в клубе.