Германия

Ивуарийский вингер берлинцев нажил себе проблем, запустив трансляцию в соцсетях.

Хавбек Герты Саломон Калу отстранен клубом от тренировок с командой, сообщил официальный сайт "старой дамы".

Ивуариец наказан за прямой эфир в социальных сетях. Он заснял, как футболисты и персонал обмениваются рукопожатиями в раздевалке, а также не соблюдают необходимую дистанцию, что является нарушением правил карантина.

"Мне жаль, если показалось, что я не воспринимаю коронавирус всерьез. Извините за это. Как раз наоборот, я особенно обеспокоен за людей в Африке, потому что медицина там и близко не такая же хорошая, как в Германии. Я не подумал. На самом деле, я был счастлив, что ни у кого из нас не обнаружили коронавирус", — заявил Калу официальному сайту Герты.

В нынешнем сезоне 34-летний Калу забил два гола в семи матчах за Герту во всех турнирах.

Берлинцы после 25 туров Бундеслиги занимают 13-е место в турнирной таблице.