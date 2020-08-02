Бразилия

Football.ua знакомит с теми, кто уже вскоре может стать игроками Динамо.

После прихода Мирчи Луческу было много вопросов на тему того, сможет ли 75-летний тренер построить команду, опираясь на украинских футболистов. Румын заявлял, что для него имеет значение только умения футболистов, а вовсе не паспорт. Луческу на пресс-конференции несколько раз подчеркнул, что у киевлян очень талантливая молодежь, которая ему импонирует.

Однако уже появилась информация о том, что Динамо планирует подписать четырех бразильских футболистов, на которых руководство клуба выделит 20-25 миллионов евро. Football.ua знакомит вас с ними.

Маркиньос. Атлетико Минейро, 20 лет, левый вингер.



Цена на Transfermarkt: 5,4 миллиона евро

Матчей за текущий клуб: 18

Голы: 1

Ассисты: 3

Маркиньос действует на позиции левого вингера и в случае перехода будет конкурировать за место в старте с опытными Вербичем и Де Пеной. При Мирче Луческу этот футболист безусловно может вырасти в большую звезду. Да и интерес больших клубов бразилец привлек еще в прошлом году — его просматривали скауты Манчестер Юнайтед и Челси.

Маркиньос крепко стоит на ногах и имеет отличный поставленный удар с правой ноги. Сразу заметно, что игрок обладает плотным телосложением, что позволит быстрее адаптироваться в украинском футболе. Ранее в Динамо из Атлетико Минейро приходил Леандро Алмейда.

Хелиньо. Сан-Паулу, 20 лет, правый вингер.



Цена на Transfermarkt: 3,6 миллиона евро

Матчей в прошлом сезоне: 19

Голы: 2

Ассисты: 0

Хелиньо же действует на позиции правого вингера и в случае перехода будет конкурировать с Цыганковым и Цитаишвили. Бразильца можно смело сравнивать с Дугласом Костой — отличная скорость, резкость и поставленный удар с левой ноги. Хелиньо, как и Маркиньос, тоже привлек интерес топ-клуба — Интер следил за ним в прошлом году.

К переходу данного бразильца все-таки есть вопросы. В его качестве и умениях особых сомнений нет, только на его позиции в Динамо играет Цыгакнов. И если в рамках ротации состава можно представить, что оба талантливых игрока уживутся вместе, то что делать с Цитаишвили? Гио имеет большой потенциал и его уже пора раскрывать. Из Сан-Пауло в Динамо ранее приезжали Родриго и Клебер.

Жиан Пиерре. Гремио, 22 года, центральный атакующий полузащитник.



Цена на Transfermarkt: 9 миллиона евро

Матчей в прошлом сезоне: 39

Голы: 7

Ассисты: 5

Жиан Пиерре — уже готовый игрок, который ждет вызов в европейском футболе. Мирче Луческу не придется долго его обучать, ведь у него уже достаточно опыта выступлений на высоком уровне, в том числе и Копа Либертадорес. Действует 22-летний футболист на позиции центрального атакующего полузащитника.

Если по предыдущим двум кандидатам есть вопросы в плане конкуренции и необходимости игрока на ту позицию, то тут все предельно просто. У киевлян просто нет подобного футболиста. При всем уважении к Буяльскому и Шапаренко, они не смогут дать команде то, на что способен Пиерре. Жиан станет первым игроком из Гремио в Динамо, если трансфер состоится.



Габриэль Менино. Палмейрас, 19 лет, опорный полузащитник.

Цена на Transfermarkt: 3,6 миллиона евро

Матчей за клуб: 5

Голы: 0

Ассисты: 0

Габриэль Менино действует на позиции опорного полузащитника и обладает присущей исполнителю данного амплуа цепкостью. Более того, бразилец — не классический волнорез, а очень умный исполнитель с хорошим пасом. Для системы, которую строит Луческу, такой футболист может быть очень важным. Однако у Менино не такой большой опыт выступлений за взрослую команду, а потому ему понадобится больше времени на адаптацию.

Позиция опорного полузащитника на данный момент не выглядит самой проблемной, а потому Менино вряд ли будет приоритетом в этом списке из четырех игроков. Из Палмейраса в Динамо переходили Че Че, Мишель и Корреа.



Суммарная трансферная стоимость четырех игроков по информации Transfermarkt составляет 21,6 миллиона евро. Что-то подсказывает, что даже пандемия коронавируса не оказала такое влияние, чтобы всех четырех футболистов можно было приобрести за 20-25 миллионов евро. Один Жиан Пиерре может обойтись в 15-20 миллионов, а потому Динамо нужно расставлять приоритеты. Более того, контракты футболистов действительные до конца 2023 года (у Менино даже до 2024), а потому воспользоваться этим, чтобы снизить цену трансфера, не удастся.