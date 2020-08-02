Киевляне начали работу над усилением состава.
Жеан Пbерре, фото getty images
02 августа 2020, 11:52
Динамо собирается подписать четырех бразильских футболистов на общую сумму около 20-25 миллионов евро, сообщает Sqenf Foot.
Речь идет о вингерах Атлетико Минейро и Сан-Пауло Маркиньосе и Хелиньо соответственно, центральном атакующем полузащитнике Гремио Жеан Пиерре и опорном полузащитнике Палмейрса Габриэле Менино.
Возраст всех футболистов находится в пределах от 19 до 22 лет.
Источник утверждает, что Динамо уже начало переговоры.
Напомним, что три игрока атакующего плана, Родригес, Супряга и Булеца, присоединились к Динамо.