Украина

Киевляне начали работу над усилением состава.

Динамо собирается подписать четырех бразильских футболистов на общую сумму около 20-25 миллионов евро, сообщает Sqenf Foot.

Речь идет о вингерах Атлетико Минейро и Сан-Пауло Маркиньосе и Хелиньо соответственно, центральном атакующем полузащитнике Гремио Жеан Пиерре и опорном полузащитнике Палмейрса Габриэле Менино.

Возраст всех футболистов находится в пределах от 19 до 22 лет.

Источник утверждает, что Динамо уже начало переговоры.

Напомним, что три игрока атакующего плана, Родригес, Супряга и Булеца, присоединились к Динамо.