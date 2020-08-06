Бразилия

Португалец Жезуальдо Феррейра покинул свой пост.

Сантос решил расстаться с главным тренером Жезуальдо Феррейрой, сообщил официальный сайт клуба. Вместе с португальцем уволили и весь его тренерский штаб.

Это произошло вскоре после вылета команды из четвертьфинала чемпионата Паулиста (1:3 от Понте Преты) и за четыре дня до старта чемпионата Бразилии.

Главным претендентом на пост тренера "рыб" называют Куку, который уже работал с клубом в 2018 году.

В прошлом сезоне Сантос занял второе место в чемпионате Бразилии, но отстал от Фламенго на 16 очков по итогам 38 туров. Первый матч Бразилейрао-2020/21 "рыбы" проведут против Брагантино 9 августа.