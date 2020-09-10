Специалист принял команду на расстоянии одного очка от зоны вылета.
Мано Менезес, Байя
10 сентября 2020, 07:50
Мано Менезес стал новым тренером Байи, сообщил официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до конца 2021 года. Менезес заменил временного тренера Карлоса Пратеса.
В прошлом сезоне Мано работал с Палмейрасом. Он привел "вердао" к третьему месту, лишь по дополнительным показателям уступив вторую строчку Сантосу.
Также в карьере Менезеса были Гуарани, Бразил де Пелотас, Ирати, 15 де Новембро, Кайшиас, Гремио, Коринтианс, сборная Бразилии, олимпийская сборная Бразилии, Фламенго, Крузейро, Шаньдун Лунэн и Палмейрас. Некоторые из них он тренировал дважды.
Под руководством Мано Менезеса за национальную команду дебютировал Неймар. Также при нем бразильцы сыграли в 2010 товарищеский матч против Украины – 2:0.