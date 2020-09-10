Бразилия

Специалист принял команду на расстоянии одного очка от зоны вылета.

Мано Менезес стал новым тренером Байи, сообщил официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до конца 2021 года. Менезес заменил временного тренера Карлоса Пратеса.

В прошлом сезоне Мано работал с Палмейрасом. Он привел "вердао" к третьему месту, лишь по дополнительным показателям уступив вторую строчку Сантосу.

Также в карьере Менезеса были Гуарани, Бразил де Пелотас, Ирати, 15 де Новембро, Кайшиас, Гремио, Коринтианс, сборная Бразилии, олимпийская сборная Бразилии, Фламенго, Крузейро, Шаньдун Лунэн и Палмейрас. Некоторые из них он тренировал дважды.

Под руководством Мано Менезеса за национальную команду дебютировал Неймар. Также при нем бразильцы сыграли в 2010 товарищеский матч против Украины – 2:0.